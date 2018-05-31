Українці повертаються із російської команди до Шахтаря

Олег Данченко (з м'ячем) повертається у Шахтар

Півзахисник Олег Данченко та нападник Пилип Будківський залишили російський Анжі та повертаються у Шахтар, який володіє правами на гравців.

Клуб із Махачкали вирішив не продовжувати орендні контракти із українцями.

У сезоні-2017/18 Данченко взяв участь в 29 іграх, в яких забив три м'ячі і віддав п'ять результативних передач.

Будківський відіграв у 9 поєдинках та відзначився однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Будківський позитивно сприйняв можливість виступати за російський клуб.