Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
437 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 21:59
Українці повертаються із російської команди до Шахтаря
|Олег Данченко (з м'ячем) повертається у Шахтар
Півзахисник Олег Данченко та нападник Пилип Будківський залишили російський Анжі та повертаються у Шахтар, який володіє правами на гравців.
Клуб із Махачкали вирішив не продовжувати орендні контракти із українцями.
У сезоні-2017/18 Данченко взяв участь в 29 іграх, в яких забив три м'ячі і віддав п'ять результативних передач.
Будківський відіграв у 9 поєдинках та відзначився однією результативною передачею.
Раніше повідомлялося, що Будківський позитивно сприйняв можливість виступати за російський клуб.
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій