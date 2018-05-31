Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
232 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
31.05.2018  22:45

Ласкаво просимо у Миколаїв: Клуб Першої ліги із гумором відреагував на відставку Зідана з Реала. ФОТО

 Зінедін Зідан

Клуб Першої ліги чемпіонату України із гумором відреагував на новину про те, що Зінедін Зідан залишив Реал. 

На Twitter-сторінці клубу з'явилася світлина французького спеціаліста та підпис до неї - "Ласкаво просимо у Миколаїв" та "Приїжджай у Миколаїв". 

Згодом прес-служба миколаївців також розмістила емоційний gif із Зіданом та підписом "Коли дізнався про запрошення від Миколаєва". 

Нагадаємо, Зідан зізнався, що прийняв рішення, щоб Реал міг перемагати у наступному сезоні.

Як відомо, Миколаїв завершив сезон-2017/18 на 10-му місці.





Читай також
Роналду не залишить Реал, проте він хоче змін: подробиці можливої революції у кар'єрі зіркового гравця
Зображення Роналду зникло з офіційного сайту Реала. ФОТО
Зідан поділився емоціями після перемоги в Лізі чемпіонів
Стало відомо про історичне досягнення Зідана та Бейла у Лізі чемпіонів
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
23:43
Футбол. Румунія у напруженій грі здолала Чилі, Словаччина та Нідерланди розійшлися миром. Товариські матчі
23:15
Теніс. Цуренко та Кіченок залишили Ролан Гаррос у парному розряді
22:54
Футбол. Збірні України та Марокко відіграли без голів товариський матч у Женеві
22:45
Футбол. Ласкаво просимо у Миколаїв: Клуб Першої ліги із гумором відреагував на відставку Зідана з Реала. ФОТО
22:24
Футбол. Суркіс назвав кількість новачків, яких підпише Динамо влітку
21:59
Футбол. Українці повертаються із російської команди до Шахтаря
21:48
Футбол. Клуб УПЛ розпочав чистку рядів
21:38
Футбол. Суркіс відверто висловився про перехід Хачеріді у ПАОК
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!