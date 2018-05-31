Ласкаво просимо у Миколаїв: Клуб Першої ліги із гумором відреагував на відставку Зідана з Реала. ФОТО

Зінедін Зідан

Клуб Першої ліги чемпіонату України із гумором відреагував на новину про те, що Зінедін Зідан залишив Реал.

На Twitter-сторінці клубу з'явилася світлина французького спеціаліста та підпис до неї - "Ласкаво просимо у Миколаїв" та "Приїжджай у Миколаїв".

Згодом прес-служба миколаївців також розмістила емоційний gif із Зіданом та підписом "Коли дізнався про запрошення від Миколаєва".

Нагадаємо, Зідан зізнався, що прийняв рішення, щоб Реал міг перемагати у наступному сезоні.

Як відомо, Миколаїв завершив сезон-2017/18 на 10-му місці.