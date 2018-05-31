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232 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 22:45
Ласкаво просимо у Миколаїв: Клуб Першої ліги із гумором відреагував на відставку Зідана з Реала. ФОТО
|Зінедін Зідан
Клуб Першої ліги чемпіонату України із гумором відреагував на новину про те, що Зінедін Зідан залишив Реал.
На Twitter-сторінці клубу з'явилася світлина французького спеціаліста та підпис до неї - "Ласкаво просимо у Миколаїв" та "Приїжджай у Миколаїв".
Згодом прес-служба миколаївців також розмістила емоційний gif із Зіданом та підписом "Коли дізнався про запрошення від Миколаєва".
🔥🔥🔥#WelcomeZidane pic.twitter.com/vlChCP4c4y— MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 31 травня 2018 р.
Когда получил предложение возглавить @mfcmykolaiv #WelcomeZidane @realmadrid pic.twitter.com/eE6IqhMP3J— MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 31 травня 2018 р.
Нагадаємо, Зідан зізнався, що прийняв рішення, щоб Реал міг перемагати у наступному сезоні.
Як відомо, Миколаїв завершив сезон-2017/18 на 10-му місці.
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