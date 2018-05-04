Тренер Зальцбурга про помилки російських суддів: Напевно вони дуже засмучені

Марко Розе

Головний тренер Зальцбурга Марко Розе не тримає зла на суддівську бригаду з Росії, яка припустилася декількох помилок у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи.

Про це Розе сказав після матчу із Марселем (2:1).

"Мені сказали, що російські судді дуже засмучені, вони знають, що допустили помилку. Більш того, арбітри визнали цю помилку. Якщо хтось може сказати, що він винен, то я готовий його пробачити", - цитує Ouest-france.fr Розе.

Нагадаємо, судді на чолі із Сєрґєм Карасьовим припустилися помилки на 116-й хвилині матчу, призначивши кутовий, з якого французи забили гол. Насправді м'яч покинув межі поля від гравця Марселя.

Зазначимо, що у першому матчі Марсель виграв удома 2:0, але австрійцям вдалося відіграти два голи та перевести гру у додатковий час. Діло йшло до післяматчевих пенальті, проте у плани Ред Булла втрутилися судді.

Раніше стало відомо, що помилки Карасьова стали приводом для невдоволення та гніву у мережі.