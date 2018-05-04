Тренер Зальцбурга про помилки російських суддів: Напевно вони дуже засмучені
|Марко Розе
Головний тренер Зальцбурга Марко Розе не тримає зла на суддівську бригаду з Росії, яка припустилася декількох помилок у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи.
Про це Розе сказав після матчу із Марселем (2:1).
"Мені сказали, що російські судді дуже засмучені, вони знають, що допустили помилку. Більш того, арбітри визнали цю помилку. Якщо хтось може сказати, що він винен, то я готовий його пробачити", - цитує Ouest-france.fr Розе.
Нагадаємо, судді на чолі із Сєрґєм Карасьовим припустилися помилки на 116-й хвилині матчу, призначивши кутовий, з якого французи забили гол. Насправді м'яч покинув межі поля від гравця Марселя.
Зазначимо, що у першому матчі Марсель виграв удома 2:0, але австрійцям вдалося відіграти два голи та перевести гру у додатковий час. Діло йшло до післяматчевих пенальті, проте у плани Ред Булла втрутилися судді.
Раніше стало відомо, що помилки Карасьова стали приводом для невдоволення та гніву у мережі.
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