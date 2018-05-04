Стало відомо, коли Фонсека може визначитися із подальшою долею у Шахтарі

Паулу Фонсека/Фк Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека може продовжити кар'єру в італійському Наполі.

Керівництво неаполітанців в особі президента Ауреліо Де Лаурентіса має намір зберегти в команді нинішнього керманича Мауріціо Саррі.

Однак якщо цього зробити не вдасться, то його наступник повинен буде зберегти атакуючий футбол команди, і Паулу Фонсека підходить під цю роль.

Доля Саррі у Наполі має вирішитись до 31 травня - саме тоді закінчиться термін опції викупу його контракту за 8 мільйонів євро, яку хоче активувати Челсі. Тож цілком ймовірно, що саме тоді стане відомо, чи очолить португальський спеціаліст Наполі, чи піде в інший клуб, або ж все-таки залишиться в Шахтарі.

Раніше була інформація, що Фонсека може замінити Арсена Венгера в Арсеналі.