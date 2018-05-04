Визначилося місто, де скоріше за все Зоря прийматиме суперників у Лізі Європи

Славутич-Арена

Зоря подала в УЄФА заявку на проводення домашніх матчів у Лізі Європи на Славутич-Арені у Запоріжжі.

Поки що заявка перебуває на стадії вивчення.

Зазначимо, що поки не відомо, коли Зоря проведе перший матч у єврокубках: луганці забезпечили вже собі участь у Лізі Європи, проте поки ведуть суперництво із полтавською Ворсклою за третє місце, який дає право зіграти у груповому турнірі.

Якщо ж чорно-білі фінішують третіми, то стартуватимуть з кваліфікації.

Раніше стало відомо, як у Ворсклі розцінюють шанси випередити Зорю.