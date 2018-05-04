Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
495 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 12:59
Визначилося місто, де скоріше за все Зоря прийматиме суперників у Лізі Європи
|Славутич-Арена
Зоря подала в УЄФА заявку на проводення домашніх матчів у Лізі Європи на Славутич-Арені у Запоріжжі.
Поки що заявка перебуває на стадії вивчення.
Зазначимо, що поки не відомо, коли Зоря проведе перший матч у єврокубках: луганці забезпечили вже собі участь у Лізі Європи, проте поки ведуть суперництво із полтавською Ворсклою за третє місце, який дає право зіграти у груповому турнірі.
Якщо ж чорно-білі фінішують третіми, то стартуватимуть з кваліфікації.
Раніше стало відомо, як у Ворсклі розцінюють шанси випередити Зорю.
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