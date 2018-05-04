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04.05.2018  12:59

Визначилося місто, де скоріше за все Зоря прийматиме суперників у Лізі Європи

 Славутич-Арена

Зоря подала в УЄФА заявку на проводення домашніх матчів у Лізі Європи на Славутич-Арені у Запоріжжі. 

Поки що заявка перебуває на стадії вивчення. 

Зазначимо, що поки не відомо, коли Зоря проведе перший матч у єврокубках: луганці забезпечили вже собі участь у Лізі Європи, проте поки ведуть суперництво із полтавською Ворсклою за третє місце, який дає право зіграти у груповому турнірі. 

Якщо ж чорно-білі фінішують третіми, то стартуватимуть з кваліфікації. 

Раніше стало відомо, як у Ворсклі розцінюють шанси випередити Зорю.





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