Геліос не зіграє з Рухом через шокуючу причину

Харківський Геліос не зможе зіграти матч 32 туру Першої ліги проти винниківського Руха через недостатню кількість футболістів.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Ігор Луценко, Антон Котляр і Євген Чепурненко пропустять матч, який запланований на 6 квітня, через дискваліфікації. Ще 7 футболістів травмовано.

Таким чином, харківський клуб має тільки 8 польових гравців і 3 воротарів.

Команда звернулася в ПФЛ із заявою про неможливість взяти участь у матчі.

Нагадаємо, що на матчі Геліоса і Полтави фанати облили арбітра водою.