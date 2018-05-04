Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
86 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 16:30
П'ятов: Тільки журналісти нагадують про фінал Кубку України з Динамо
|Андрій П'ятов / ФК Шахтар
Донецький Шахтар зараз не думає про фінал Кубку України проти київського Динамо.
Про це сказав голкіпер гірників Андрій П'ятов.
"Фінал Кубку України проти Динамо? Поки про це не думаю. Тільки журналісти нагадують про майбутній фінал. Ми в команді зосереджені виключно на грі чемпіонату з Зорею. Найважливіший матч – найближчий, отже, думаємо тільки про Зорю", - цитує П'ятова офіційний сайт ФФУ.
Фінал КУ відбудеться 9 травня у Дніпрі.
Нагадаємо, що П'ятов увійшов до четвірки легендарних гравців Шахтаря.
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