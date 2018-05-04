Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
311 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 17:20
На церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві заспіває світова суперзірка
|Дуа Ліпа
Перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві на НСК Олімпійському заспіває британка Дуа Ліпа.
На це натякнула прес-служба Ліги чемпіонів, випустивши проморолик до прийдешньої церемонії.
Наразі інформація про співачку не є офіційною. Такою вона стане 8 травня.
Нагадаємо, що фінал ЛЧ відбудеться 26 травня. У ньому зустрінуться Реал і Ліверпуль.
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