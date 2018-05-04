На церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві заспіває світова суперзірка

Дуа Ліпа

Перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві на НСК Олімпійському заспіває британка Дуа Ліпа.

На це натякнула прес-служба Ліги чемпіонів, випустивши проморолик до прийдешньої церемонії.

Наразі інформація про співачку не є офіційною. Такою вона стане 8 травня.

Нагадаємо, що фінал ЛЧ відбудеться 26 травня. У ньому зустрінуться Реал і Ліверпуль.