Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
197 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 21:16
Майже, як Роналду: Мессі забив ударом через себе на тренуванні. ВІДЕО
|Ліонель Мессі
Нападник Барселони Ліонель Мессі прикрасив командне тренування голом через себе.
Аргентинець сам собі підробив м'яч і не залишив шансів Тер Штегену.
Нагадаємо, що неймовірним голом ножицями у чвертьфіналі Ліги чемпіонів відзначився нападник Реала Кріштіану Роналду. ВІДЕО.
Раніше повідомлялося, що Мессі забив більше 1000 голів за кар'єру.
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