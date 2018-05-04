Майже, як Роналду: Мессі забив ударом через себе на тренуванні. ВІДЕО

Ліонель Мессі

Нападник Барселони Ліонель Мессі прикрасив командне тренування голом через себе.

Аргентинець сам собі підробив м'яч і не залишив шансів Тер Штегену.

Нагадаємо, що неймовірним голом ножицями у чвертьфіналі Ліги чемпіонів відзначився нападник Реала Кріштіану Роналду. ВІДЕО.

Раніше повідомлялося, що Мессі забив більше 1000 голів за кар'єру.