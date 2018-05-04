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04.05.2018  16:59

Джеррард став головним тренером європейського топ-клубу

Стівен Джеррард / ФК Рейнджерс

Колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард очолив шотландський Рейнджерс.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

Угода розрахована на 4 роки. До цього Джеррард працював із юнацькою командою Ліверпуля (U-18).

Нагадаємо, що легендарний Джеррард емоційно святкував голи Салаха у ворота Роми. ВІДЕО.





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