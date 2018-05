Джеррард став головним тренером європейського топ-клубу

Колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард очолив шотландський Рейнджерс.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

Угода розрахована на 4 роки. До цього Джеррард працював із юнацькою командою Ліверпуля (U-18).

Нагадаємо, що легендарний Джеррард емоційно святкував голи Салаха у ворота Роми. ВІДЕО.

#RangersFC are delighted to confirm that Steven Gerrard has agreed to become the new manager of the Club. pic.twitter.com/uUOVnJWI7I