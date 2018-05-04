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330 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 16:59
Джеррард став головним тренером європейського топ-клубу
|Стівен Джеррард / ФК Рейнджерс
Колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард очолив шотландський Рейнджерс.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.
Угода розрахована на 4 роки. До цього Джеррард працював із юнацькою командою Ліверпуля (U-18).
Нагадаємо, що легендарний Джеррард емоційно святкував голи Салаха у ворота Роми. ВІДЕО.
#RangersFC are delighted to confirm that Steven Gerrard has agreed to become the new manager of the Club. pic.twitter.com/uUOVnJWI7I— Rangers Football Club (@RangersFC) 4 мая 2018 г.
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