Стало відомо, який півзахисник піде з Манчестер Сіті після цього сезону

Хавбек Манчестер Сіті Яя Туре залишить клуб після звершення поточного сезону.

Про це повідомив наставник городян Хосеп Гвардіола.

"Яя Туре покине клуб після закінчення сезону. У матчі з Брайтоном ми зосередимося на перемозі заради нього. Яя прийшов у Сіті на самому початку шляху клубу. Ми зараз там, куди дісталися завдяки йому. Він був ключовим гравцем", - сказав Гвардіола.

