Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
150 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 17:39
Стало відомо, який півзахисник піде з Манчестер Сіті після цього сезону
|Яя Туре
Хавбек Манчестер Сіті Яя Туре залишить клуб після звершення поточного сезону.
Про це повідомив наставник городян Хосеп Гвардіола.
"Яя Туре покине клуб після закінчення сезону. У матчі з Брайтоном ми зосередимося на перемозі заради нього. Яя прийшов у Сіті на самому початку шляху клубу. Ми зараз там, куди дісталися завдяки йому. Він був ключовим гравцем", - сказав Гвардіола.
Нагадаємо, що раніше Гвардіола розповів, яке рішеня в його тренерській кар'єрі було найважчим.
#PEP: @YayaToure is not going to stay next season. The Brighton game, we will focus on winning and Yaya. We are going to try and win the game for him. Yaya came here at the start of the journey. Where we are now is because of what he has done. He was a key player. #mancity— Manchester City (@ManCity) 4 мая 2018 г.
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