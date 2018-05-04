Стало відомо, який півзахисник піде з Манчестер Сіті після цього сезону

Яя Туре

Хавбек Манчестер Сіті Яя Туре залишить клуб після звершення поточного сезону.

Про це повідомив наставник городян Хосеп Гвардіола.

"Яя Туре покине клуб після закінчення сезону. У матчі з Брайтоном ми зосередимося на перемозі заради нього. Яя прийшов у Сіті на самому початку шляху клубу. Ми зараз там, куди дісталися завдяки йому. Він був ключовим гравцем", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що раніше Гвардіола розповів, яке рішеня в його тренерській кар'єрі було найважчим.