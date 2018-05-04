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04.05.2018  21:57

Аваков розповів, які правопорушники не зможуть потрапити на фінал Ліги чемпіонів у Києві.

Арсен Аваков

Громадян, які незаконно бували в Криму, не пустять на фінал ЛЧ у Києві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Як ви знаєте, планується збільшення до 20 тисяч співробітників ДПСУ на пунктах пропуску. Ми будемо працювати за попередніми списками. Тобто, ми отримаємо списки від авіаційних компаній і опрацюємо. Ми знаємо, хто до нас приїде. І вони будуть проходити за прискореним режимом", - сказав глава Держприкордонслужби України Петро Цигикал.

"Крім порушників державного кордону, які у нас є в наших базах даних, крім тих, хто незаконно відвідував Крим, крім тих, хто порушує закони України або приїжджає з провокаційними цілями", - уточнив Аваков в ефірі 112 каналу.

Нагадаємо, що на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві заспіває світова суперзірка.





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