Клуб Першої ліги знявся зі змагань і припинить своє існування

Одеська Жемчужина припиняє своє існування і знімається з Першої ліги чемпіонату України.

Про це повідомляє ПФЛ.

У коментарі для спортарени президент клубу Олександр Деменчук обгрунтував це рішення фінансовими причинами.

Згідно з регламентними нормами усім трьом суперникам у наступних турах, що залишилися – командам Суми, Кремінь та Оболонь-Бровар будуть зараховані технічні перемоги.

Нагадаємо, що Геліос не зіграє з Рухом через шокуючу причину.