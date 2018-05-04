Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
303 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 18:18
Клуб Першої ліги знявся зі змагань і припинить своє існування
Одеська Жемчужина припиняє своє існування і знімається з Першої ліги чемпіонату України.
Про це повідомляє ПФЛ.
У коментарі для спортарени президент клубу Олександр Деменчук обгрунтував це рішення фінансовими причинами.
Згідно з регламентними нормами усім трьом суперникам у наступних турах, що залишилися – командам Суми, Кремінь та Оболонь-Бровар будуть зараховані технічні перемоги.
Нагадаємо, що Геліос не зіграє з Рухом через шокуючу причину.
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