Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
19 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 18:57
Шевченко: Ми постійно на контакті з Селезньовим
|Євген Селезньов і Андрій Шевченко
Нападник турецького Акхісара Євген Селезньов перебуває в полі зору тренерського штабу збірної України.
Про це повідомив головний тренер команди Андрій Шевченко.
"Ми постійно на контакті з Женею Селезньовим, він у нашій обоймі. Я добре знаю його гру. У нас не такий широкий вибір на цій позиції. Кравець, Бєсєдін, викликався Коломоєць, але він теж заліковує травму, можливо, з'явиться Яремчук", - спрогнозував керманич.
"Уже безпосередньо перед травневим збором команди переглянемо кожного з гравців і визначимо кандидатів на виклик у збірну", - цитує Шевченка Трибуна.
Нагадаємо, що Селезньов не забив пенальті за Акхісар і підставив команду. ВІДЕО.
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