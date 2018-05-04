Шевченко: Ми постійно на контакті з Селезньовим

Євген Селезньов і Андрій Шевченко

Нападник турецького Акхісара Євген Селезньов перебуває в полі зору тренерського штабу збірної України.

Про це повідомив головний тренер команди Андрій Шевченко.

"Ми постійно на контакті з Женею Селезньовим, він у нашій обоймі. Я добре знаю його гру. У нас не такий широкий вибір на цій позиції. Кравець, Бєсєдін, викликався Коломоєць, але він теж заліковує травму, можливо, з'явиться Яремчук", - спрогнозував керманич.

"Уже безпосередньо перед травневим збором команди переглянемо кожного з гравців і визначимо кандидатів на виклик у збірну", - цитує Шевченка Трибуна.

Нагадаємо, що Селезньов не забив пенальті за Акхісар і підставив команду. ВІДЕО.