Собака виліз із будки: Динамо втрачає очки в домашній грі з Маріуполем





Київське Динамо на власному полі не змогло перемогти Маріуполь у 30 турі УПЛ.

Гості добре зіграли в обороні, не давши майже нічого створити динамівцям, які йдуть на другій сходинці турнірної таблиці.

Приазовці швидко відкрили рахунок на 15 хвилині красивим голом Борячука. На початку другої половини Циганков вирівняв становище з пенальті, яке заробив Мбокані.

Нагадаємо, що Ребров дивився матч Динамо - Маріуполь на фанатському секторі киян. ФОТО.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс назвав домашню перемогу над Маріуполем "загоном собаки в будку".

Чемпіонат України

30 тур

4 травня

Динамо - Маріуполь 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 15 Борячук, 1:1 – 55, пенальті Циганков.

Динамо – Бойко, Шабанов, Бурда, Піварич, Кендзера, Циганков, Шепєлєв (Мбокані, 46), Ротань, Шапаренко, Бєсєдін, Гонсалес (Вербич, 46).

Маріуполь – Гальчук, Биков, Демірі, Яворський, Тищенко, Дедечко, Піхаленок (Ігнатенко, 65), Тотовицький, Мішнєв (Болбат, 86), Білий, Борячук (Чурко 90).

Попередження: Бєсєдін (20), Мішнєв (49), Борячук (52), Дедечко (56).

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