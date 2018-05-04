Собака виліз із будки: Динамо втрачає очки в домашній грі з Маріуполем
Київське Динамо на власному полі не змогло перемогти Маріуполь у 30 турі УПЛ.
Гості добре зіграли в обороні, не давши майже нічого створити динамівцям, які йдуть на другій сходинці турнірної таблиці.
Приазовці швидко відкрили рахунок на 15 хвилині красивим голом Борячука. На початку другої половини Циганков вирівняв становище з пенальті, яке заробив Мбокані.
Нагадаємо, що Ребров дивився матч Динамо - Маріуполь на фанатському секторі киян. ФОТО.
Раніше президент Динамо Ігор Суркіс назвав домашню перемогу над Маріуполем "загоном собаки в будку".
Чемпіонат України
30 тур
4 травня
Динамо - Маріуполь 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 15 Борячук, 1:1 – 55, пенальті Циганков.
Динамо – Бойко, Шабанов, Бурда, Піварич, Кендзера, Циганков, Шепєлєв (Мбокані, 46), Ротань, Шапаренко, Бєсєдін, Гонсалес (Вербич, 46).
Маріуполь – Гальчук, Биков, Демірі, Яворський, Тищенко, Дедечко, Піхаленок (Ігнатенко, 65), Тотовицький, Мішнєв (Болбат, 86), Білий, Борячук (Чурко 90).
Попередження: Бєсєдін (20), Мішнєв (49), Борячук (52), Дедечко (56).
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