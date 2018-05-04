Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
38 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 22:43
Шапаренко: Усе було в наших руках, але втратили очки, які були на вагу золота
|Микола Шапаренко
Київське Динамо втратило дуже важливі очки в матчі 30 туру УПЛ проти Маріуполя (1:1).
Так вважає півзахисник киян Микола Шапаренко.
"Свої моменти не забили, маємо нічийний результат. Треба було пробувати бити, забивати - щось робити. Але воротар зіграв відмінно - зловив кураж", - сказав футболіст.
"Усе було в наших руках, але втратили очки, які були на вагу золота", - підкреслив 19-річний півзахисник.
"Пропустив два тижні, але зараз почуваюся нормально, проблем немає. Звикаю до фолів, у мене така позиція, і я повинен брати на себе гру", - пояснив Шапаренко для footballhub.
Нагадаємо, що Павлов розповів, скільки Шапаренко заробляв в Іллічівці.
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