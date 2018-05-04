Шапаренко: Усе було в наших руках, але втратили очки, які були на вагу золота

Микола Шапаренко

Київське Динамо втратило дуже важливі очки в матчі 30 туру УПЛ проти Маріуполя (1:1).

Так вважає півзахисник киян Микола Шапаренко.

"Свої моменти не забили, маємо нічийний результат. Треба було пробувати бити, забивати - щось робити. Але воротар зіграв відмінно - зловив кураж", - сказав футболіст.

"Усе було в наших руках, але втратили очки, які були на вагу золота", - підкреслив 19-річний півзахисник.

"Пропустив два тижні, але зараз почуваюся нормально, проблем немає. Звикаю до фолів, у мене така позиція, і я повинен брати на себе гру", - пояснив Шапаренко для footballhub.

Нагадаємо, що Павлов розповів, скільки Шапаренко заробляв в Іллічівці.