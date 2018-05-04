Гендиректор Маріуполя: Про яку втрату очок ви пишете? Нас позбавили перемоги
|Андрій Санін
Маріуполю не дали виграти у матчі 30 туру УПЛ проти Динамо на виїзді (1:1).
Так вважає гендирекктор приазовців Андрій Санін.
"Друзі, як ви думаєте, футбольна карма - реальність чи безпідставний вимисел? Мені після сьогоднішньої бойової нічєї на полі наших заклятих друзів чомусь дуже навіть віриться у вище футбольне правосуддя.
Посудіть самі, перед матчем наші опоненти не погребували спаплюжити наш логотип, подивіться на фото свіжої програмки матчу, тобто офіційний клубний продукт Динамо. Ну і чого вони досягли? Результат був зворотний - наші хлопці після побаченого були ще злішими і настирливішими, рахунок на табло.
І чомусь мені здається, що на пароплаві, на якому від дніпровських круч вже безповоротно відчалили золоті медалі, написано слово Маріуполь.
І, друзі, ви звернули увагу, що в післяматчевих коментарях деякі ЗМІ пишуть, що Динамо втратило очки в матчі з Маріуполем? Враховуючи, що був поставлений досить спірний пенальті в наші ворота і не призначений пенальті у ворота Динамо за гру Шабанова рукою, то скоріше мову треба вести про те, що нас позбавили перемоги. І ніяких втрат очок.
Ігорю Михайловичу, ще раз підтверджую - ми прийняли кинуту вами в одному з численних телеінтерв'ю рукавичку, для нас Динамо відтепер - найпринциповіший суперник", - написав Санін на своїй сторінці у фейсбук.
Нагадаємо, що емблему Маріуполя намалювали за пляшку лікеру та коробку цукерок.
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