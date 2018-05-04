Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
35 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 23:40
ПСЖ зіграв у нічию з Ам'єном у 36 турі чемпіонату Франції
36 тур Ліги 1 стартував нічийним результатом чемпіона ПСЖ і Ам'єна.
Нагадаємо, що раніше Монако знову оступився, Ліон здолав Нант.
Чемпіонат Франції
36 тур
4 травня
Ам'єн - ПСЖ 2:2 (0:1, 2:1)
Голи: 0:1 - 26 Кавані, 1:1 - 47 Конате, 1:2 - 64 Нкунку, 2:2 - 80 Конате
Match nul entre @AmiensSC et le @PSG_inside (2-2).— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 4 мая 2018 г.
⚽️ @ECavaniOfficial 26'
⚽️ @c_nk97 64'
🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/KsHfjPbbWq
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
04.05.2018
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій