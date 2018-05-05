Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
22 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 00:03
Севілья перемогла Реал Сосьєдад у 36 турі чемпіонату Іспанії
36 тур іспанської Примери розпочався мінімальною перемогою Севільї над Реал Сосьєдадом.
Нагадаємо, що в попередньому турі Бетіс переміг Малагу.
Чемпіонат Іспанії
36 тур
4 травня
Севілья - Реал Сосьєдад 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 - 47 Банега
¡¡¡Final del partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán!!! ¡¡¡Vamooos!!!#SevillaFC 1-0 @RealSociedad #vamosmisevilla #SevillaFCRealSociedad pic.twitter.com/rnEZI2kOMs— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 4 мая 2018 г.
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