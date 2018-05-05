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05.05.2018  00:03

Севілья перемогла Реал Сосьєдад у 36 турі чемпіонату Іспанії

 

36 тур іспанської Примери розпочався мінімальною перемогою Севільї над Реал Сосьєдадом.

Нагадаємо, що в попередньому турі Бетіс переміг Малагу.

Чемпіонат Іспанії

36 тур

4 травня

Севілья - Реал Сосьєдад 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 - 47 Банега

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