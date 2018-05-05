Англійського функціонера звинувачують у расизмі



Футбольна асоціація Англії (ФА) завела справу стосовно колишнього співробітника Вест Гема Тоні Генрі.

Про це пише Daily Mail.

За інформацією видання Генрі звинувачують в неналежній образливій поведінці на расовому ґрунті.

До 15 травня Генрі повинен відповісти на звинувачення ФА, після чого вона винесе рішення.

Вест Гем звільнив Генрі у лютому 2018 року через небаження не підписуватимуть африканців, оскільки вони недисципліновані.

У Вест Гемі таку заяву порахували неприйнятною.

Нагадаємо, що в 36-му турі АПЛ Вест Гем поступився Ман Сіті.