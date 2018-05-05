Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
50 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 09:11
Англійського функціонера звинувачують у расизмі
Футбольна асоціація Англії (ФА) завела справу стосовно колишнього співробітника Вест Гема Тоні Генрі.
Про це пише Daily Mail.
За інформацією видання Генрі звинувачують в неналежній образливій поведінці на расовому ґрунті.
До 15 травня Генрі повинен відповісти на звинувачення ФА, після чого вона винесе рішення.
Вест Гем звільнив Генрі у лютому 2018 року через небаження не підписуватимуть африканців, оскільки вони недисципліновані.
У Вест Гемі таку заяву порахували неприйнятною.
Нагадаємо, що в 36-му турі АПЛ Вест Гем поступився Ман Сіті.
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