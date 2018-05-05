Колишній гравець Барселони напав на арбітра та був вилучений. ВІДЕО

Арда Туран

Хавбек Істанбула Арда Туран не зміг вгамувати своїх емоцій у грі 32-го туру чемпіонату Туреччини.

Про це повідомляє овідомляє GOLAZOOO! Sports.

Істанбул Башакшехір Турана вів у поєдинку проти Сівасспора, але на 90+2-й хвилині пропустив курйозний гол у власні ворота. Нічия не влаштовувала столичний клуб, який веде боротьбу за чемпіонство.

Але замість спрямування енергії на здобуття перемоги Арда Туран вирішив посперечатися із лайнсмена, а потім і штовхнув його.

Істанбул Башакшехір і Галатасарай наразі мають по 66 очок, але жовто-червоні ще мають гру в запасі. Відзначимо, що українець Сергій Рибалка в матчі Істанбул Башакшехір – Сівасспор провів увесь ігровий час на лаві для запасних.

Нагадаємо, що Туран перейшов до Істанбула з Барселони в січні 2018 року.