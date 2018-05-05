Одіозний власник Наполі розкритикував головного тренера команди

Мауріціо Саррі

Наполі майже втратив шанси на чемпіонство в Серії А через неправильні методи керування командою головним тренером клубу Мауріціо Саррі.

Про це заявив власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс виданню Il Mattino.

"У нас просто закінчилися сили, тому що ми почали тренуватися перед стартом сезону раніше за інших через участь у кваліфікації Ліги чемпіонів", - зауважив функціонер.

"Це неминуче, якщо, звичайно, не використовувати всіх гравців, які є в команді. У якісь моменти ми могли б відпочити, щоб краще підготуватися до фінішу", - наголосив керманич Наполі.

"Але якщо завжди використовувати одних і тих же гравців... В принципі, якби у нас не було травм, ми, наприклад, не розкрили б Маріу Руя. А коли весь час грають одні і ті ж", - цитує Де Лаурентіс Спорт-Експрес.

Нагадаємо, що за 3 тури до фінішу Наполі посідає другу сходинку в Серії А, поступаючись Ювентусу 4-ма пунктами.

Раніше повідомлялося, що Наполі може очолити Паулу Фонсека.