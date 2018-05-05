Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
514 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 10:59
Шахтар - Зоря: де дивитися центральний матч 30-го туру Прем'єр-ліги
У центральному матчі УПЛ 5 травня зійдуться Шахтар з Зорею.
Гра відбудеться на стадіона Металіст о 19:30.
Пряму трансляцію поєдинку запропонує телеканал Футбол 2.
Також гру можна подивитися за цим посиланням. (Увага, трансляція платна!).
Нагадаємо, що напередодні Динамо втратило надважливі очки з Маріуполем і практично втратило шанси не чемпіонство.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій