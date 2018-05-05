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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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05.05.2018  10:59

Шахтар - Зоря: де дивитися центральний матч 30-го туру Прем'єр-ліги

 

У центральному матчі УПЛ 5 травня зійдуться Шахтар з Зорею.

Гра відбудеться на стадіона Металіст о 19:30.

Пряму трансляцію поєдинку запропонує телеканал Футбол 2.

Також гру можна подивитися за цим посиланням. (Увага, трансляція платна!).

Нагадаємо, що напередодні Динамо втратило надважливі очки з Маріуполем і практично втратило шанси не чемпіонство.





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