Шахтар - Зоря: де дивитися центральний матч 30-го туру Прем'єр-ліги

У центральному матчі УПЛ 5 травня зійдуться Шахтар з Зорею.

Гра відбудеться на стадіона Металіст о 19:30.

Пряму трансляцію поєдинку запропонує телеканал Футбол 2.

Також гру можна подивитися за цим посиланням. (Увага, трансляція платна!).

Нагадаємо, що напередодні Динамо втратило надважливі очки з Маріуполем і практично втратило шанси не чемпіонство.