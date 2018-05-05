Історична подія в чемпіонаті Франції: Нім через 25 років повернувся до Ліги 1

Футболісти Німа

За тур до кінця змагань у французькій Лізі 2 Нім забезпечив собі підвищення в класі, розгромивши вдома Газелек Аяччо (4:0).

Розгромна перемога зробила Нім недосяжним для конкурентів у боротьбі за вихід до Ліги 1 за підсумками сезону.

Таким чином, Нім оформив своє повернення до еліти, в якій востаннє виступав у сезоні 1992/93.

Нім у своїй історії 4 рази здобував срібло французького чемпіонату (1957/58, 1958/59, 1959/60 і 1971/72).

Також команда тричі грала у фіналах Кубка Франції і брала участу у двох розіграшах Кубка УЄФА на початку 70-х і Кубку кубків 1996/97.

Нагадаємо, що чемпіоном Франції достроково став ПСЖ.