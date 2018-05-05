Історична подія в чемпіонаті Франції: Нім через 25 років повернувся до Ліги 1
|Футболісти Німа
За тур до кінця змагань у французькій Лізі 2 Нім забезпечив собі підвищення в класі, розгромивши вдома Газелек Аяччо (4:0).
Розгромна перемога зробила Нім недосяжним для конкурентів у боротьбі за вихід до Ліги 1 за підсумками сезону.
Таким чином, Нім оформив своє повернення до еліти, в якій востаннє виступав у сезоні 1992/93.
Нім у своїй історії 4 рази здобував срібло французького чемпіонату (1957/58, 1958/59, 1959/60 і 1971/72).
Також команда тричі грала у фіналах Кубка Франції і брала участу у двох розіграшах Кубка УЄФА на початку 70-х і Кубку кубків 1996/97.
.@UNFP félicite les joueurs de @nimesolympique, qui, 25 ans après, ont à nouveau hissé le club gardois en @Ligue1Conforama !💪👏 pic.twitter.com/DWaTcHQNTB— UNFP (@UNFP) 4 травня 2018 р.
Нагадаємо, що чемпіоном Франції достроково став ПСЖ.
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