Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
65 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 12:20
Японія і Катар візьмуть участь у Кубку Америки 2019
У Кубку Америки 2019 візьмут участь збірні Японії та Катару.
Про це повідомили в Конфедерація південноамериканського футболу (КОНМЕБОЛ).
Таким чином КОНМЕБОЛ має намір підвищити інтерес до Копа Америка у всьому світі і посприяти розвитку турніру.
Раніше на Кубок-2019 планувалося запросити також збірні Іспанії, Франції, Італії та Португалії, але цю ідею втілити в життя не вдалося, пише iSpоrt.
Нагадаємо, що нещодавно збірну Японії вперше з 2010 року очолив місцевий спеціаліст.
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