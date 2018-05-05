Японія і Катар візьмуть участь у Кубку Америки 2019

У Кубку Америки 2019 візьмут участь збірні Японії та Катару.

Про це повідомили в Конфедерація південноамериканського футболу (КОНМЕБОЛ).

Таким чином КОНМЕБОЛ має намір підвищити інтерес до Копа Америка у всьому світі і посприяти розвитку турніру.

Раніше на Кубок-2019 планувалося запросити також збірні Іспанії, Франції, Італії та Португалії, але цю ідею втілити в життя не вдалося, пише iSpоrt.

Нагадаємо, що нещодавно збірну Японії вперше з 2010 року очолив місцевий спеціаліст.