Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
865 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 12:38
Майбутнє півзахисника Динамо не визначено
|Руслан Ротань
Півзахисник Динамо Руслан Ротань не знає, чи продовжить кар'єру в київському клубі.
Про це сказав сам Руслан в інтерв'ю FootballHub.
"Думаю, про це ще не варто говорити, тому що на сьогоднішній день немає результату. Мені важко відповісти", – сказав Ротань.
Нагадаємо, що Динамо втратило надважливі очки в грі проти Маріуполя.
Зазначимо, що Ротань повернувся до Динамо на початку 2018 року.
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