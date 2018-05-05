Майбутнє півзахисника Динамо не визначено

Руслан Ротань

Півзахисник Динамо Руслан Ротань не знає, чи продовжить кар'єру в київському клубі.

Про це сказав сам Руслан в інтерв'ю FootballHub.

"Думаю, про це ще не варто говорити, тому що на сьогоднішній день немає результату. Мені важко відповісти", – сказав Ротань.

Нагадаємо, що Динамо втратило надважливі очки в грі проти Маріуполя.

Зазначимо, що Ротань повернувся до Динамо на початку 2018 року.