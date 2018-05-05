Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
143 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 12:59
Стало відомо коли Григорчук визначиться щодо свого майбутнього в Габалі
|Роман Григорчук
Головний тренер Габали Роман Григорчук визначиться зі своїм майбутнім після фіналу Кубку Азербайджану, який відбудеться 28 травня.
Про це сказав сам український спеціаліст виданню Azerisport.
"До 28 травня я на такі теми говорити не буду і обговорювати цього в ЗМІ не хочу. Після 28-го числа визначуся зі своїм майбутнім. Не вважайте за неповагу, але ніяких коментарів по цій темі я давати не буду", – цитує Григорчука Футбол 24.
Нагадаємо, що у фінальному поєдинку команда Григорчука зустрінеться з Кешли Юрія Максимова.
Раніше повідомлялося, що Григорчук може очолити чемпіона Казахстану Астану.
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