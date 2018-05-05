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05.05.2018  12:59

Стало відомо коли Григорчук визначиться щодо свого майбутнього в Габалі

Роман Григорчук


Головний тренер Габали Роман Григорчук визначиться зі своїм майбутнім після фіналу Кубку Азербайджану, який відбудеться 28 травня.

Про це сказав сам український спеціаліст виданню Azerisport.

"До 28 травня я на такі теми говорити не буду і обговорювати цього в ЗМІ не хочу. Після 28-го числа визначуся зі своїм майбутнім. Не вважайте за неповагу, але ніяких коментарів по цій темі я давати не буду", – цитує Григорчука Футбол 24.

Нагадаємо, що у фінальному поєдинку команда Григорчука зустрінеться з Кешли Юрія Максимова.

Раніше повідомлялося, що Григорчук може очолити чемпіона Казахстану Астану.





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