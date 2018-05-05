Динамо – Шахтар: стали відомі транслятори фіналу Кубку України

Матч фіналу Кубка України Динамо – Шахтар покажуть канали Футбол 1 та Україна.

Про це повідомляє офіційний сайт каналів Футбол 1 та Футбол 2.

Початок трансляції о 20:25. Також будуть передматчева та післяматчева студії, де розбиратимуть деталі фінального протистояння.

Матч відбутеться 9 травня на Дніпро-Арені.

Нагадаємо, що Динамо та Шахтар крім фіналу КУ зіграють ще й в останньому турі УПЛ.