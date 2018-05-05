Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
627 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 13:20
Динамо – Шахтар: стали відомі транслятори фіналу Кубку України
Матч фіналу Кубка України Динамо – Шахтар покажуть канали Футбол 1 та Україна.
Про це повідомляє офіційний сайт каналів Футбол 1 та Футбол 2.
Початок трансляції о 20:25. Також будуть передматчева та післяматчева студії, де розбиратимуть деталі фінального протистояння.
Матч відбутеться 9 травня на Дніпро-Арені.
Нагадаємо, що Динамо та Шахтар крім фіналу КУ зіграють ще й в останньому турі УПЛ.
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