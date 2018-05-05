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413 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 13:38
Вихованець Динамо став найкращим бомбардиром Гіресунспора в сезоні 2017/2018
|Дмитро Коркішко
Дмитро Коркішко відзначився в останньому матчі Гіресунспора в чемпіонаті і став найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону.
В останньому матчі другого дивізіону чемпіонату Туреччини Гіресунспор Дмитра Коркішка на виїзді зустрічався з абсолютним аутсайдером першості Газіантепспором.
Українець відзначився на 89-й хвилині та допоміг своїй команді здобути перемогу у феєричному матчі з рахунком 5:4.
Таким чином, Коркішко став найкращим бомбардиром команди в сезоні в усіх турнірах. На рахунку гравця 7 голів та 4 асисти.
Гіресунспор завершив чемпіонат на 11 сходинці та набрав 47 очок.
Нагадаємо, що вихованець Динамо перейшов до турецького клуба влітку 2017 року.
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