Вихованець Динамо став найкращим бомбардиром Гіресунспора в сезоні 2017/2018

Дмитро Коркішко

Дмитро Коркішко відзначився в останньому матчі Гіресунспора в чемпіонаті і став найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону.

В останньому матчі другого дивізіону чемпіонату Туреччини Гіресунспор Дмитра Коркішка на виїзді зустрічався з абсолютним аутсайдером першості Газіантепспором.

Українець відзначився на 89-й хвилині та допоміг своїй команді здобути перемогу у феєричному матчі з рахунком 5:4.

Таким чином, Коркішко став найкращим бомбардиром команди в сезоні в усіх турнірах. На рахунку гравця 7 голів та 4 асисти.

Гіресунспор завершив чемпіонат на 11 сходинці та набрав 47 очок.

Нагадаємо, що вихованець Динамо перейшов до турецького клуба влітку 2017 року.