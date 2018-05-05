Хацкевич: Будемо переживати за Зорю

Олександр Хацкевич (ліворуч) та його помічник Олег Лужний вболіватимуть за Зорю/ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич та його помічники будуть дивитися матч 30-го туру УПЛ Шахтар - Зоря.

За словами керманича киян, природньо, що він переживатиме за луганську команду.

"Звісно будемо дивитися цей матч, адже у нас наступна гра якраз із Шахтарем. Тож подивимося, в якому складі грає команда, в якому вона стані, хоча, думаю, там особливо нічого не змінюється", - сказав Хацкевич 4 травня після матчу із Маріуполем, в якому Динамо втратило важливі очки (1:1).

"Будемо завтра переживати за Зорю", - додав спеціаліст.

Зазначимо, що гра Шахтар - Зоря відбудеться 5 травня у Харкові о 19:30.

Нагадаємо, перед матчем із луганцями Шахтар випереджає Динамо на два очки.

Раніше повідомлялося, що талановитий динамівець критично оцінив гру із Маріуполем.