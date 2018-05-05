Судді, який "вбив" збірну України на ЧС-2006, запропонували посаду у ФФУ

Массімо Бузакка та П'єрлуїджі Колліна/колаж Football Hub

Відомий у минулому арбітр зі Швейцарії Массімо Бузакка отримав пропозицію попрацювати в Україні.

Роботу у неназваній футбольній організації одіозному арбітру, який "вбив" збірну України у стартовому поєдинку ЧС-2006, запропонував новоспечений президент УПЛ Томас Грімм.

Проте, за інформацією Football Hub, голова комітету арбітрів Федерації Лучано Лучі не підтримав пропозицію.

Ймовірно, мова йде про посаду куратора суддівського комітету ФФУ, яку все ще займає П'єрлуїджі Колліна.

49-річний Бузакка в даний момент займає посаду голови суддівського комітету ФІФА. Він завершив кар'єру арбітра в 2011 році, Нагадаємо, на першості світу-2006 у Німеччині цей арбітр призначив спірний пенальті у ворота української збірної у стартовому поєдинку проти Іспанії. До того ж, швейцарець вилучив Владислава Ващука. Українці поступилися 0:4.

Нагадаємо, раніше відомий журналіст розповів історію, як Лучі спричинив потоп у ФФУ, бо не закрив вікно, коли курив у кабінеті.