Роналду схвалює: в Іспанії повідомили, що Неймар таки перейде у Реал

Неймар у футболці Реала/колаж

Нападник ПСЖ та одна із найголовніших зірок світового футболу Неймар перейде влітку в Реал.

За інформацією авторитетного видання Marca, бразилець розцінює цей трансфер як можливість перейти на новий рівень у своїй кар'єрі.

Також можливий перехід начебто схвалює і лідер Реала Криштіану Роналду.

Цікаво, що недавно сам Роналду в інтерв'ю заявив, що не вірить у те, що Неймар коли-небудь стане гравцем Реала.

Також повідомлялося, що президент вершкових Флорентино Перес хоче створити у команді супертріо нападу із Неймаром, Роналду та Мохамедом Салахом.