Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
223 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 14:59
Роналду схвалює: в Іспанії повідомили, що Неймар таки перейде у Реал
|Неймар у футболці Реала/колаж
Нападник ПСЖ та одна із найголовніших зірок світового футболу Неймар перейде влітку в Реал.
За інформацією авторитетного видання Marca, бразилець розцінює цей трансфер як можливість перейти на новий рівень у своїй кар'єрі.
Також можливий перехід начебто схвалює і лідер Реала Криштіану Роналду.
Цікаво, що недавно сам Роналду в інтерв'ю заявив, що не вірить у те, що Неймар коли-небудь стане гравцем Реала.
Також повідомлялося, що президент вершкових Флорентино Перес хоче створити у команді супертріо нападу із Неймаром, Роналду та Мохамедом Салахом.
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