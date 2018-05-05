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05.05.2018  18:58

Верес перервав серію із 4-х поразок, Чорноморець і Карпати зіграли внічию. Матчі 30-го туру Прем'єр-ліги

 

У суботу 5 травня у рамках 30-го туру УПЛ полтавська Ворскла на виїзді зіграла внічию 0:0 із рівненським Вересом.

Рівняни спромоглися перервати серію із чотирьох поразок поспіль. Цікаво, що востаннє Верес набирав очки якраз у поєдинку із Ворсклою - 31 березня у рамках 25-го туру УПЛ команди теж не відкрили рахунок.  

Зазначимо, що Ворскла втратила важливі два очки у боротьбі за бронзу із Зорею - полтавці випереджають луганців на два очки, проте у підопічних Юрія Вернидуба - гра в запасі. 

Нагадаємо, напередодні Динамо зіграло унічию 1:1 із Маріуполем у рамках 30-го туру.

Прем'єр-ліга-2017/18

30-й тур

5 травня

Верес - Ворскла - 0:0 

Верес: Бандура, Каменюка, Лук'янчук, Приймак, Мягков, Карасюк, Каленчук, Кожанов (Куліш, 89), Степанюк, Микитин (Волошинович, 74), Жуліо Сезар (Морозенко, 46)

Ворскла: Шуст, Пердута, Скляр, Гіоргадзе, Сапай, Кравченко, Шарпар, Кобахідзе (Сергійчук, 59), Кулач (Одарюк, 74), Ребенок, Коломоєць. 

Чорноморець – Карпати 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 14 Швед, 1:1 – 75 Смирнов

Чорноморець: Новак, Смирнов, Люлька, Жунич, Ковалець, Бобко, Третьяков, Оріховський, Татарков (Черній, 86), Романюк (Зубейко, 81), Гладкий

Карпати: Шевченко, Нестеров, Федецький, Мірошниченко, Вербний, Карраскаль (Санчес, 72), Ербес (Чачуа, 89), Мякушко, Швед, Гуцуляк, Ді Франко (Акулінін, 82).

Попередження: Ербес (26), Смирнов (45), Оріховьбкий (65), Нестеров (71), Гладкий (71), Федецький (71), Швед (79), Бобко (85)

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