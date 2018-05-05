Верес перервав серію із 4-х поразок, Чорноморець і Карпати зіграли внічию. Матчі 30-го туру Прем'єр-ліги
У суботу 5 травня у рамках 30-го туру УПЛ полтавська Ворскла на виїзді зіграла внічию 0:0 із рівненським Вересом.
Рівняни спромоглися перервати серію із чотирьох поразок поспіль. Цікаво, що востаннє Верес набирав очки якраз у поєдинку із Ворсклою - 31 березня у рамках 25-го туру УПЛ команди теж не відкрили рахунок.
Зазначимо, що Ворскла втратила важливі два очки у боротьбі за бронзу із Зорею - полтавці випереджають луганців на два очки, проте у підопічних Юрія Вернидуба - гра в запасі.
Нагадаємо, напередодні Динамо зіграло унічию 1:1 із Маріуполем у рамках 30-го туру.
Прем'єр-ліга-2017/18
30-й тур
5 травня
Верес - Ворскла - 0:0
Верес: Бандура, Каменюка, Лук'янчук, Приймак, Мягков, Карасюк, Каленчук, Кожанов (Куліш, 89), Степанюк, Микитин (Волошинович, 74), Жуліо Сезар (Морозенко, 46)
Ворскла: Шуст, Пердута, Скляр, Гіоргадзе, Сапай, Кравченко, Шарпар, Кобахідзе (Сергійчук, 59), Кулач (Одарюк, 74), Ребенок, Коломоєць.
Чорноморець – Карпати 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 14 Швед, 1:1 – 75 Смирнов
Чорноморець: Новак, Смирнов, Люлька, Жунич, Ковалець, Бобко, Третьяков, Оріховський, Татарков (Черній, 86), Романюк (Зубейко, 81), Гладкий
Карпати: Шевченко, Нестеров, Федецький, Мірошниченко, Вербний, Карраскаль (Санчес, 72), Ербес (Чачуа, 89), Мякушко, Швед, Гуцуляк, Ді Франко (Акулінін, 82).
Попередження: Ербес (26), Смирнов (45), Оріховьбкий (65), Нестеров (71), Гладкий (71), Федецький (71), Швед (79), Бобко (85)
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