Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
272 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 16:39
Стало відомо, коли Бернард повернеться в розташування Шахтаря
|Бернард
Півзахисник Шахтаря Бернард відновлюється від травми плеча в Бразилії.
До повного відновлення залишилося кілька тижнів. Очікується, що тренування на полі бразилець відновить на початку червня, повідомляє hojeemdia.com.br.
Ближче до кінця угоди з Шахтарем, яка розрахована до 30 червня, Бернард повернеться в розташування команди, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що Бернард може перейти в Челсі або Атлетико.
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