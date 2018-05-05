Стало відомо, коли Бернард повернеться в розташування Шахтаря

Бернард

Півзахисник Шахтаря Бернард відновлюється від травми плеча в Бразилії.

До повного відновлення залишилося кілька тижнів. Очікується, що тренування на полі бразилець відновить на початку червня, повідомляє hojeemdia.com.br.

Ближче до кінця угоди з Шахтарем, яка розрахована до 30 червня, Бернард повернеться в розташування команди, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Бернард може перейти в Челсі або Атлетико.