Клуб Першої ліги виставив всіх гравців на трансферний ринок

Черкаський Дніпро оголосив про виставлення на трансфер усіх гравців клубу.

Про це пише офіційний сайт клубу.

У списку присутні 27 футболістів з коротким досьє на кожного.

Також на засіданні клубу було вирішено провести перереєстрацію і ліквідацію юридичних осіб.

На даний момент Черкаський Дніпро йде на 16-му місці в Першій лізі України.