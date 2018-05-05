Сток Сіті програв Крістал Пеласу і вилетів з АПЛ. Матчі 37-го туру

Сток Сіті програв Крістал Пеласу в матчі 37-го туру чемпіонату Англії.

"Гончарі" вже не зможуть випередити Свонсі, який займає 17-е місце.

Таким чином, вони вилетіли з АПЛ і наступний сезон проведуть в Чемпіоншипі.

Як відомо, напередодні Манчестер Юнайтед програв Брайтону.

Чемпіонат Англії

37 тур

5 травня

Сток Сіті – Крістал Пелас 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 43 Шакірі, 1:1 – 68 Макартур, 1:2 – 86 ван Анхолт

FT: The Potters have lost. Defeat means we will be playing Championship football next season (1-2) #SCFC — Stoke City FC (@stokecity) 5 травня 2018 р.

Борнмут – Свонсі 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 37 Фрейзер

Лестер – Вест Гем 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 34 Жоау Маріу, 0:2 – 64 Нобл

Вотфорд – Ньюкасл 2:1 (2:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 2 Перейра, 2:0 – 28 Грей, 2:1 – 55 Перес

Вест Бромвіч – Тоттенгем 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 90 Лівермор

FULL-TIME: Livermore's late strike sees us fall to defeat at The Hawthorns. pic.twitter.com/yThOvs7LY6 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 5 травня 2018 р.

Евертон - Саутгемптон 19:30

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