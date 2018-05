Сток Сіті програв Крістал Пеласу і вилетів з АПЛ. Матчі 37-го туру

Сток Сіті програв Крістал Пеласу в матчі 37-го туру чемпіонату Англії.

"Гончарі" вже не зможуть випередити Свонсі, який займає 17-е місце.

Таким чином, вони вилетіли з АПЛ і наступний сезон проведуть в Чемпіоншипі.

Як відомо, напередодні Манчестер Юнайтед програв Брайтону.

Чемпіонат Англії

37 тур

5 травня

Сток Сіті – Крістал Пелас 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 43 Шакірі, 1:1 – 68 Макартур, 1:2 – 86 ван Анхолт

FT: The Potters have lost. Defeat means we will be playing Championship football next season (1-2) #SCFC