Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
18 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 19:26
Жирона програла Ейбару. Матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії
Жирона програла Ейбару на своєму полі в матчі 36-го туру Ла Ліги.
Як відомо, напередодні Севілья перемогла Реал Сосьєдад.
Чемпіонат Іспанії
36 тур
5 травня
Жирона – Ейбар 1:4 (0:2, 1:2)
Голи: 0:1 – 9 Кіке, 0:2 – 38 Кіке, 1:2 – 55 Адай, 1:3 – 80 Жордан, 1:4 – 89 Інуі
Атлетик – Бетіс 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 76 Муніаін, 2:0 – 90 Адуріс
Сельта - Депортиво 19:30
Вільяреал - Валенсія 21:45
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