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33 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 18:13
Бешикташ відсторонили від участі в Кубку Туреччини в наступному сезоні
Федерація футболу Туреччини розширила санкції проти Бешикташа через відмову команди догравати матч-відповідь Кубка Туреччини з Фенербахче.
Стамбульський клуб відсторонений від участі в Кубку Туреччини в наступному сезоні.
Нагадаємо, що матч-відповідь півфіналу Кубка Туреччини Фенербахче - Бешикташ був зірваний через поведінку уболівальників господарів.
Федерація вирішила, що матч повинен бути дограний, проте Бешикташ в знак протесту на гру не з'явився. При цьому, команді зарахували технічну поразку, у фінал вийшов Фенербахче, пише tribuna.com.
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