Бешикташ відсторонили від участі в Кубку Туреччини в наступному сезоні

Федерація футболу Туреччини розширила санкції проти Бешикташа через відмову команди догравати матч-відповідь Кубка Туреччини з Фенербахче.

Стамбульський клуб відсторонений від участі в Кубку Туреччини в наступному сезоні.

Нагадаємо, що матч-відповідь півфіналу Кубка Туреччини Фенербахче - Бешикташ був зірваний через поведінку уболівальників господарів.

Федерація вирішила, що матч повинен бути дограний, проте Бешикташ в знак протесту на гру не з'явився. При цьому, команді зарахували технічну поразку, у фінал вийшов Фенербахче, пише tribuna.com.