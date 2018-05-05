Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
19 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 18:29
Троє гравців Олімпіка пропустять матч проти Сталі
Олімпік готується до матчу 30-го туру Прем'єр-ліги, в якому підопічні Романа Санжара прийматимуть на своєму полі "Сталь".
Андрій Міщенко та Іван Брікнер знаходяться в лазареті Олімпіка. Також не допоможе команді дискваліфікований Геннадій Пасіч, пише сайт клубу.
Нагадаємо, матч Олімпік - Сталь відбудеться в неділю, 6 травня, на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського.
Як відомо, раніше Ребров відвідав тренування Олімпіка.
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