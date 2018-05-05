Троє гравців Олімпіка пропустять матч проти Сталі

Олімпік готується до матчу 30-го туру Прем'єр-ліги, в якому підопічні Романа Санжара прийматимуть на своєму полі "Сталь".

Андрій Міщенко та Іван Брікнер знаходяться в лазареті Олімпіка. Також не допоможе команді дискваліфікований Геннадій Пасіч, пише сайт клубу.

Нагадаємо, матч Олімпік - Сталь відбудеться в неділю, 6 травня, на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського.

Як відомо, раніше Ребров відвідав тренування Олімпіка.