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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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05.05.2018  18:44

Шальке з Коноплянкою виграв у Аугсбурга, Ярмоленко вийшов на заміну в грі з Майнцом. Матчі 33-го туру чемпіонату Німеччини

 

Хавбек Шальке Євген Коноплянка вийшов з перших хвилин у матчі 33-го туру бундесліги з Аугсбургом і був замінений на 84-й хвилині.

Шальке після цієї перемоги забезпечив потрапляння до групового етапу Ліги чемпіонів, набравши 60 очок і посівши друге місце, випереджаючи Боруссію Д на 5 очок.

В свою чергу, Боруссія програла Майнцу, а Андрій Ярмоленко вийшов на заміну і відіграв 16 хвилин.

Чемпіонат Німеччини-2017/18

33-й тур

5 травня

Штутгарт – Гоффенгайм 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 25 Гомес, 2:0 – 74 Гомес

Боруссія Д – Майнц 1:2 (1:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 4 Баку, 0:2 – 13 Муто, 1:2 – 16 Філіпп

РБ Лейпциг – Вольфсбург 4:1 (2:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 24 Лукман, 2:0 – 33 Вернер, 2:1 – 47 Дідаві, 3:1 – 52 Лукман, 4:1 – 63 Огюстен

Кельн – Баварія 1:3 (1:0, 0:3)

Голи: 1:0 – 30, автогол Зюле, 1:1 – 59 Хамес, 1:2 – 61 Левандовськи, 1:3 – 78 Толіссо

Вердер – Байер 0:0 (0:0, 0:0)

Боруссія М – Фрайбург 3:1 (1:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 18 Азар, 2:0 – 57 Ельведі, 2:1 – 59 Кляйндінст, 3:1 – 64 Дрмич

Айнтрахт Ф – Гамбург 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 31 Вольф, 2:0 – 77 Маскарель, 3:0 – 90 Майер

Аугсбург – Шальке 1:2 (1:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 23 Керер, 1:1 – 27 Макс, 1:2 – 34 Керер

Штутгарт – Гоффенхайм 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 25 Гомес, 2:0 – 74 Гомес

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