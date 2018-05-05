Українському тренеру запропонували очолити збірну Латвії

Роман Григорчук

Роману Григорчуку пропонували очолити збірну Латвії.

Про це розповіва президент Латвійської федерації футболу Каспарс Горкшс.

"З Григорчуком я зв'язувався сам, поговорив з ним. У нього є вже є пропозиція від клубу, на яку він дав попередню згоду. Якщо з якихось причин договір не буде підписаний, ми могли б відновити з ним переговори", - сказав Горкшс.

"Але, до кінця травня у нього немає визначеності, а так довго чекати ми не можемо ", - цитує функціонера UA-Football.



Раніше повідомлялося, що стало відомо коли Григорчук визначиться щодо свого майбутнього в Габалі.