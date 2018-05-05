Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
261 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 20:17
Українському тренеру запропонували очолити збірну Латвії
|Роман Григорчук
Роману Григорчуку пропонували очолити збірну Латвії.
Про це розповіва президент Латвійської федерації футболу Каспарс Горкшс.
"З Григорчуком я зв'язувався сам, поговорив з ним. У нього є вже є пропозиція від клубу, на яку він дав попередню згоду. Якщо з якихось причин договір не буде підписаний, ми могли б відновити з ним переговори", - сказав Горкшс.
"Але, до кінця травня у нього немає визначеності, а так довго чекати ми не можемо ", - цитує функціонера UA-Football.
Раніше повідомлялося, що стало відомо коли Григорчук визначиться щодо свого майбутнього в Габалі.
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