Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
282 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 21:12
Як Коноплянка з партнерами срібло Бундесліги святкував. ВІДЕО
|Євген Коноплянка
Євген Коноплянка з партнерами по Шальке вже святкують здобуття 2-го місця в чемпіонаті Німеччини.
Півзахисник опублікував у своєму Instagram відео, на якому разом з одноклубниками гучно святкує перемогу над Аугсбургом та здобуття срібла чемпіонаті Німеччини.
Раніше була інформація, що Коноплянка піднявся на 7 позицій у рейтингу футболістів Бундесліги.
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