Як Коноплянка з партнерами срібло Бундесліги святкував. ВІДЕО

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка з партнерами по Шальке вже святкують здобуття 2-го місця в чемпіонаті Німеччини.

Півзахисник опублікував у своєму Instagram відео, на якому разом з одноклубниками гучно святкує перемогу над Аугсбургом та здобуття срібла чемпіонаті Німеччини.

Раніше була інформація, що Коноплянка піднявся на 7 позицій у рейтингу футболістів Бундесліги.