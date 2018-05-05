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78 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 22:21
Легендарний тренер МЮ потрапив до лікарні з крововиливом у мозок
|Алекс Фергюсон
Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед потрапив до лікарні.
76-річний шотландець поскаржився на самопочуття в минулий четвер, а в п'ятницю був госпіталізований. У нього стався крововилив у мозок, йому вже провели операцію.
На даний момент стан Фергюсона оцінюється стабільним, але йому потрібен період інтенсивної терапії для відновлення, пише tribuna.com.
Як відомо, раніше стало відомо про досягнення МЮ в еру після Фергюсона.
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