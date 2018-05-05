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05.05.2018  22:21

Легендарний тренер МЮ потрапив до лікарні з крововиливом у мозок

Алекс Фергюсон

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед потрапив до лікарні.

76-річний шотландець поскаржився на самопочуття в минулий четвер, а в п'ятницю був госпіталізований. У нього стався крововилив у мозок, йому вже провели операцію.

На даний момент стан Фергюсона оцінюється стабільним, але йому потрібен період інтенсивної терапії для відновлення, пише tribuna.com.

Як відомо, раніше стало відомо про досягнення МЮ в еру після Фергюсона.





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