Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 22:50
Українець оформив хет-трик в чемпіонаті Естонії
|Роман Дебелко
Лідер чемпіонату Естонії Левадія приймав на своєму полі Тулевік в 13-му турі.
Гра завершилася з рахунком 5:0.
Відзначимо, що українець Роман Дебелко в цьому поєдинку відзначився хет-триком.
Як відомо, нещодавно Дебелко відзначився дублем у чемпіонаті Естонії.
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