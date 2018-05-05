Фонсека: Бачу, як сильно Вернидуб хоче працювати в Динамо

Паулу Фонсека

Динамо виграє у Зорі в матчі 31-го туру Прем'єр-ліги.

Про це заявив наставник Шахтаря Паулу Фонсека після перемоги над командою Вернидуба в 30-му турі.

"Упевнений, що Динамо обіграє Зорю. Вірю в професіоналізм гравців Зорі. Але я бачу, як сильно хоче їх тренер працювати в Динамо", - сказав він.

"Хочу, щоб всі проаналізували його висловлювання після матчів з Шахтарем і Динамо. Це більш ніж очевидно", - цитує Фонсеку "Террикон".

Як відомо, раніше Вернидуб порівняв телеканали Футбол з пропагандою Гітлера.