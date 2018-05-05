Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
593 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.05.2018 23:18
Фонсека: Бачу, як сильно Вернидуб хоче працювати в Динамо
|Паулу Фонсека
Динамо виграє у Зорі в матчі 31-го туру Прем'єр-ліги.
Про це заявив наставник Шахтаря Паулу Фонсека після перемоги над командою Вернидуба в 30-му турі.
"Упевнений, що Динамо обіграє Зорю. Вірю в професіоналізм гравців Зорі. Але я бачу, як сильно хоче їх тренер працювати в Динамо", - сказав він.
"Хочу, щоб всі проаналізували його висловлювання після матчів з Шахтарем і Динамо. Це більш ніж очевидно", - цитує Фонсеку "Террикон".
Як відомо, раніше Вернидуб порівняв телеканали Футбол з пропагандою Гітлера.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
05.05.2018
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій