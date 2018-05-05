Верона програла Мілану і залишила еліту. Матчі 36-го туру чемпіонату Італії

Верона програла Мілану в матчі 36-го туру чемпіонату Італії.

За два тури до кінця сезону команда втратила навіть теоретичні шанси зберегти прописку в Серії А.

Як відомо, раніше Фіорентина познущалася над Наполі.

Чемпіонат Італії

36 тур

5 травня

Мілан – Верона 4:1 (2:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 10 Чалханоглу, 2:0 – 32 Кутроне, 3:0 – 49 Абате, 3:1 – 85 Лі Син У, 4:1 – 89 Боріні

Rossoneri win and entertain. Good job, boys! 👏🏻🔴⚫️

Il Milan vince e convince: 4-1 al Verona. Bella partita, ragazzi! 👏🏻🔴⚫️#MilanVerona pic.twitter.com/9A1wPnk5RM — AC Milan (@acmilan) 5 травня 2018 р.

Ювентус – Болонья 3:1 (0:1, 3:0)

Голи: 0:1 – 30, пенальті Верді, 1:1 – 51, автогол Де Мео, 2:1 – 63 Хедіра, 3:1 – 69 Дібала

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