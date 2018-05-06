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06.05.2018  10:15

Зідан: Перемога в чемпіонаті Іспанії вимагає більше зусиль, ніж у Лізі чемпіонів

Зінедін Зідан

Виграти іспанську Ла Лігу важче, ніж Лігу чемпіонів.

Так вважає головний тренер Реала Зінедін Зідан, пише Marca.

"Барселона не захотіла робити нам коридор, коли ми перемогли на клубному чемпіонаті світу, тому і ми відмовимося від цього. Що стосується Іньєсти, то ми можемо привітати цього неймовірного футболіста. Кожному в світі відомо, яким видатним гравцем він є", - сказав француз.

"Ми маємо хорошу глибину складу, а тому зможемо замінити виконавців, які не готові виступити на своєму максимумі. Це рішення зовсім не означає, що я маю намір берегти футболістів для участі у фіналі ЛЧ", - запевнив тренер.

"Хочу підкреслити, що перемога в Ла Лізі вимагає більше зусиль, ніж перемога в єврокубковому турнірі", - цитує Зідана Футбол 24.

Зазначимо, що 6 травня Барселона зіграє з Реалом у чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, що Реал зіграє з Ліверпулем у фіналі Ліги чемпіонів 26 травня в Києві.





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