Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
489 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 11:55
Барселона - Реал: де дивитися центральний матч європейського вікенду
|Роналду і Мессі
6 травня в 36 турі чемпіонату Іспанії відбудеться ель-класико - Барселона прийматиме Реал.
Початок гри - о 21:45.
Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням.
Нагадаємо, що Барселона провела чемпіонський парад.
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