Стало відомо, хто розсудить Динамо і Шахтар у фіналу Кубку України

Юрій Можаровський

Комітет арбітрів ФФУ призначив офіційних осіб на фінал Кубку України, який відбудеться в Дніпрі.

Про це повідомляє офіційний сайт комітету.

Головним арбітром матчу стане львів'янин Юрій Можаровський.

Його асистентами будуть Олександр Войтюк і Сергій Беккер. Четвертий арбітр - Віталій Романов.

Матч відбудеться 9 травня о 20:30.

Нагадаємо, що в рейтингу УЄФА Шахтар зберігає позиції, а Динамо поступається Ліверпулю.