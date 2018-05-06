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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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06.05.2018  12:20

Стало відомо, хто розсудить Динамо і Шахтар у фіналу Кубку України

Юрій Можаровський

Комітет арбітрів ФФУ призначив офіційних осіб на фінал Кубку України, який відбудеться в Дніпрі.

Про це повідомляє офіційний сайт комітету.

Головним арбітром матчу стане львів'янин Юрій Можаровський.

Його асистентами будуть Олександр Войтюк і Сергій Беккер. Четвертий арбітр - Віталій Романов.

Матч відбудеться 9 травня о 20:30.

Нагадаємо, що в рейтингу УЄФА Шахтар зберігає позиції, а Динамо поступається Ліверпулю.





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