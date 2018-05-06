Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
289 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 12:20
Стало відомо, хто розсудить Динамо і Шахтар у фіналу Кубку України
|Юрій Можаровський
Комітет арбітрів ФФУ призначив офіційних осіб на фінал Кубку України, який відбудеться в Дніпрі.
Про це повідомляє офіційний сайт комітету.
Головним арбітром матчу стане львів'янин Юрій Можаровський.
Його асистентами будуть Олександр Войтюк і Сергій Беккер. Четвертий арбітр - Віталій Романов.
Матч відбудеться 9 травня о 20:30.
Нагадаємо, що в рейтингу УЄФА Шахтар зберігає позиції, а Динамо поступається Ліверпулю.
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