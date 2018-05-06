Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
208 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 12:38
Геліос з наступного сезону змінить назву і власника, - ЗМІ
Харківський Геліос із наступного сезону змінить назву на Кобра, а власником стане Сергій Ващенко, керівник Академії футболу Кобра.
Про це повідомляє matchday.
У коментарі виданню Ващенко підтвердив: чутки мають під собою підгрунтя. Переговори дійсно ведуться, проте остаточна домовленість поки не досягнута, і, щоб настала ясність, може знадобитися ще кілька тижнів.
Наразі Геліос посідає 6 сходинку в турнірній таблиці Першої ліги.
Нагадаємо, що Геліос не зіграє з Рухом через шокуючу причину.
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