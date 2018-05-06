Геліос з наступного сезону змінить назву і власника, - ЗМІ

Харківський Геліос із наступного сезону змінить назву на Кобра, а власником стане Сергій Ващенко, керівник Академії футболу Кобра.

Про це повідомляє matchday.

У коментарі виданню Ващенко підтвердив: чутки мають під собою підгрунтя. Переговори дійсно ведуться, проте остаточна домовленість поки не досягнута, і, щоб настала ясність, може знадобитися ще кілька тижнів.

Наразі Геліос посідає 6 сходинку в турнірній таблиці Першої ліги.

Нагадаємо, що Геліос не зіграє з Рухом через шокуючу причину.